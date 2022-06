I gioielli dei neroverdi sono molto ambiti ma ad ora nulla si è mosso per via dei prezzi elevati.

Il mercato di questa sessione estiva si annuncia piuttosto particolare: alcune cose peculiari infatti già sono successe come il Paris Saint Germain che tratta “al ribasso” Milan Skriniar e diversi giocatori dal costo del cartellino irrisorio o nullo come Alexis Sanchez e Paulo Dybala che non ricevono offerte all’altezza.

Davide Frattesi

Anche il Sassuolo fa parte di questo discorso: i vari Frattesi, Scamacca, Raspadori e Berardi sono cercati da grandi club che però fuggono dopo aver sentito le valutazioni della dirigenza neroverde. Anche SportMediaset sottolinea come c’è il rischio concreto che restino lì dove sono ora; l’unica eccezione potrebbe essere Davide Frattesi ma comunque con la Roma c’è ancora una distanza considerevole. Col passare del tempo Carnevali abbasserà le pretese o accetterà di mantenere semplicemente la squadra così com’è?

