Il club brianzolo sta stringendo per il centrocampista dell’Inter ed è pronto a buttarsi su altri colpi.

La settimana scorsa Inter e Monza hanno raggiunto l’accordo per il prestito secco di Stefano Sensi, i biancorossi pagherebbero tutto l’ingaggio dell’ex Sassuolo; ora per la riuscita della trattativa occorre l’assenso del giocatore. Ieri i dirigenti brianzoli e gli agenti del centrocampista ne hanno parlato e sembrerebbe esserci ottimismo per la riuscita della trattativa.

Adriano Galliani

Il Monza non si fermerebbe a Sensi ma sogna l’atalantino Matteo Pessina secondo Sky Sport; per lui sarebbe un ritorno considerato che ha svolto il settore giovanile in biancorosso. Per quanto riguarda l’attacco, Andrea Pinamonti è molto difficile, obiettivo più concreto potrebbe essere Andrea Petagna del Napoli.

