Il club azzurro eserciterà il diritto di riscatto del calciatore, chiedendo però uno sconto sui 15 milioni richiesti dal club inglese.

Come riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli blinda i propri gioielli. André Zambo Anguissa e il club campano andranno quindi avanti insieme. In queste ore il ds Giuntoli proverà a trovare un’intesa con il Fulham per l’acquisto del calciatore diventato ormai imprescindibile nello scacchiere di Luciano Spalletti. Entrambe le parti in causa hanno tutto l’interesse a chiudere positivamente la trattativa.

Le 18 presenze stagionali del centrocampista camerunese tra campionato ed Europa League sono lì a dimostrare la bontà di un’operazione che aveva sorpreso molti addetti ai lavori. Anguissa, a soli 26 anni, deve ancora far vedere il meglio di sé e ha la fisicità per tenere in piedi il reparto da solo. Ora la società farà uno sforzo per accontentare Spalletti e costruire qualcosa di grande insieme.

