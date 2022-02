Anche il club blaugrana si ritira dalla corsa al centrocampista ivoriano: troppo alte le richieste di ingaggio.

Dopo il Milan anche il Barcellona dice no a Franck Kessié e alla sua richiesta di ingaggio da superstar del pallone. Il centrocampista ivoriano, a un passo dall’addio ai rossoneri, non ha ancora trovato una sistemazione per la prossima stagione. Nelle ultime ore era circolata la voce di un interesse dei catalani, che si sono dovuti fermare di fronte alle richieste del calciatore e del suo entourage. Troppi gli 8 milioni all’anno chiesti dal centrocampista ex Atalanta.

Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il Barça avrebbe proposto a Kessié un contratto da 5 milioni, gentilmente declinato dal calciatore. Ora che la corsa al centrocampista del Milan ha perso un’altra concorrente, è probabile che Kessié valuti la Premier League ma attenzione ai colpi di coda. Inter e Juventus restano alla finestra.

