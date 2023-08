Nelle ultime settimane l’Inter stava seguendo il profilo di Beto per rinforzare l’attacco, ma le cose sono cambiate: le ultime

Come riporta il Corriere dello Sport, il nome di Beto non rientra più sulla lista dell’Inter per quanto riguarda il profilo offensivo con cui potenziare la rosa di Inzaghi.

Il motivo? Probabilmente il rapporto qualità/prezzo, non ritenuto dei migliori, in quanto per una cifra vicina ai 30 milioni di euro Balogun e Taremi sono ritenuti investimenti migliori.

L’articolo Mercato Inter: Beto non è più considerato un profilo valido proviene da Inter News 24.

