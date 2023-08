L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Lazar Samardzic dall’Udinese: ecco quando il centrocampista sosterrà le visite mediche

Come riporta Sky Sport, Lazar Samardzic è pronto a vestire la maglia dell‘Inter.

Il centrocampista dell’Udinese arriverà in nerazzurro tra oggi e domani, sostenendo le visite mediche e andando in sede per le firme ufficiali. Per lui prestito oneroso a 4 milioni di euro con obbligo di riscatto a 20 più due di bonus.

E’ stato anche raggiunto l’accordo per Giovanni Fabbian che farà il percorso inverso, diritto di recompra per l’Inter fissato a 12 milioni di euro.

L'articolo Samardzic: ecco quando sosterrà le visite mediche per l'Inter proviene da Inter News 24.

