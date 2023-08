Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato di difficoltà nell’affare Emil Holm con lo Spezia. Ma le indiscrezioni di mercato dicono altro

Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato nella giornata di ieri di difficoltà nell’affare Emil Holm con lo Spezia: «Emil Holm è un giocatore che non scopriamo noi, un giocoatore importante, ma le richieste economiche sono gli ostacoli principali per il Sassuolo. È un’operazione complicata e difficile per un club come il nostro che fa molta attenzione all’aspetto economico. L’investimento deve essere giusto per le nostre casse».

L’edizione odierna de Il Secolo XIX però nega tutto: secondo il quotidiano, l’affare tra neroverdi e bianconeri sarebbe in dirittura d’arrivo. Le cifre? Prestito a 3,5 milioni, con obbligo di riscatto a 6,5 circa, ma nella trattativa potrebbe rientrare anche un giovane.

