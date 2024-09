Il presidente ed amministratore delegato nerazzurro sembra essersi già assicurato una importante acquisto a costo zero. L’Inter è sempre molto attiva sul mercato dei parametri zero da quando in dirigenza c’è Beppe Marotta. Chiaramente bisogna sempre lavorare con molto anticipo per assicurarsi le prestazioni di qualche pezzo pregiato che si avvia allo svincolo: uno dei giocatori più forti con il contratto in scadenza nel 2025 è Jonathan David. Un futuro in nerazzurro? Secondo le speculazioni più insistenti, il futuro professionale del canadese sembrerebbe essere già scritto e porterebbe dritto verso Milano, direzione Inter. Queste voci non trovano al momento riscontri ufficiali, ma si basano su affermazioni di appassionati e opinionisti che vedono nel canadese il rinforzo ideale per l’attacco interista. Quel che è certo è che l’Inter ha manifestato interesse sul compagno di nazionale di Buchanan. Tra speculazioni e realtà Nonostante il clamore, è importante trattare con cautela le affermazioni […]

Leggi l’articolo completo Mercato Inter: fatta per il primo acquisto della stagione 2024/25? Ecco cosa c’è di vero, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG