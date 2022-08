Si sta risolvendo in nulla di fatto l’interessamento palesato dal club tedesco per l’ex esterno dell’Atalanta.

Sono ore frenetiche per il calciomercato che sta vivendo le sue ultime ore: il Bayer Leverkusen ieri ha spaventato i tifosi dell’Inter cercando l’acquisto di Robin Gosens. Il club tedesco sembrava essere pronto ad offrire un prestito di 2 milioni di euro con obbligo di riscatto a 30; ora in realtà, come aggiorna Sky Sport, sarebbe proprio che l’offerta non sia stata formulata ancora.

Sede Inter

I nerazzurri stavano provando a cautelarsi sondando altri laterali mancini come Borna Sosa dello Stoccarda e Marcos Alonso del Chelsea; quest’ultimo però sembra diretto verso Barcellona. Il caso sembra dunque rientrato: salvo stravolgimenti Gosens dovrebbe restare all’Inter che di conseguenza non comprerebbe nessuno.

