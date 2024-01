Entra nel vivo il calciomercato dell’Inter, solo ad una condizione i nerazzurri potrebbero regalare una punta ad Inzaghi

Ci siamo, smaltita la vittoria di ieri contro l’Hellas Verona per l’Inter è già tempo di pensare al futuro ed in particolar modo al calciomercato. Come riportato da Sportmediaset però, solo ad una condizione i nerazzurri potrebbero regalare un nuovo attaccante a Simone Inzaghi.

A tal proposito, tutto passerebbe da Sanchez. Soltanto qualora il cileno, arrivato a zero, dovesse partire per un’altra meta, il club meneghino andrebbe ad intavolare seriamente il discorso per una punta. Alexis, si legge, avrebbe rifiutato categoricamente l’ipotesi di un passaggio in Arabia. La sua idea è quindi di rimanere a Milano per dimostrare il proprio valore.

