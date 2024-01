Non ha dubbi il giocatore della Salernitana Fazio, ecco il commento del difensore granata sugli episodi arbitrali con la Juventus

Preferisce sorvolare Fazio. Il difensore della Salernitana è intervenuto a SKY per parlare della sfida (persa) questo pomeriggio contro la Juventus. Ecco dunque un estratto delle parole del calciatore, in particolar modo su alcune presunte decisioni arbitrali che avrebbero potuto favorire il club sabaudo (come noto impegnato con l’Inter nella sfida Scudetto).

EPISODI ARBITRALI – «Non mi piace parlare degli arbitri, però fino all’80’ non c’era nessun ammonito loro che poteva ammonire, ad esempio Yildiz che si poteva ammonire per un fallo uguale. Lasciamo stare, pensiamo al nostro lavoro e affrontare le partite come le abbiamo affrontate oggi».

L’articolo Salernitana-Juve, Fazio duro: «Arbitro? Lasciamo stare, su Yildiz…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG