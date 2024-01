Massimiliano Allegri ha parlato così dopo Salernitana-Juventus, il tecnico si è espresso su decisioni arbitrali e VAR

Ormani non ci sono dubbi, farà parlare di sé per un bel po’ di tempo la partita tra Salernitana e Juventus andata in scena questo pomeriggio. A SKY il tecnico dei bianconeri (impegnati nella sfida scudetto con l’Inter) ha parlato così di VAR, decisioni arbitrali e tanto altro. Riferimento anche a quanto accaduto ieri in quel di San Siro.

POLEMICHE VAR IERI – «Non ho mai commentato o cosa…Tanti anni fa l’ho detto e in conferenza me l’hanno chiesto 5 minuti fa: il VAR è soggettivo perché l’oggettività del VAR è quando la palla è dentro o fuori e in alcuni casi. Il resto è tutto soggettivo, è normale e bisogna accettare le decisioni di arbitro e VAR. E noi pensare a lavorare».

IL BILANCIO GIRONE D’ANDATA – «Abbiamo fatto un bel girone d’andata. 46 punti sono tanti soprattutto perché abbiamo 15 sulla di vantaggio sulla quinta e questa è una cosa molto importante. Inizia il girone di ritorno e la quota Champions è più vicina».

L’ANALISI DELLA PARTITA – «Vincere le partite non è semplice. Nell’arco ci sono sempre 1-2 partite in cui può succedere quel che è successo giovedì. Vincere a Salerno è difficile, la Salernitana ha fatto un’ottima partita perché difensivamente non ci ha concesso niente. Noi ogni tanto perdevamo ogni tanto l’attimo per l’imbucata sulla punta. Sono stati tolte un paio di palle su punizioni e angoli da parte di Fazio. Bisogna migliorare, secondo me, rispetto a un mese fa che siamo diventati un po’ più vulnerabili. Abbiamo preso un gol allo stesso modo di Frosinone, poi due situazioni in modo facile sono arrivati a tirare. Su questo dobbiamo tornare a fare le cose per bene».

L’articolo Allegri post Salernitana: «Il VAR? E’ soggettivo, vi spiego perchè» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG