La prossima estate ci sarà la vera prima sessione di calciomercato gestita da Oaktree: potrebbero esserci grossi cambiamenti. Fabrizio Biasin a Cronache di Spogliatoio ha detto la sua su quello che potrebbe fare l’Inter sul mercato la prossima estate: “L’Inter è dal 2021 che fa il mercato a zero, se non in attivo, è dal 2021 che non può permettersi di buttare via un centesimo”. “È dal 2021 che gestisce le sue cose cercando di stare attenta per mettere a posto una situazione non semplice che si è creata, lo sappiamo benissimo, a livello di debiti. Ed è dal 2021 che ha esponenti di Oaktree. Non è che sono arrivati l’estate scorsa, c’erano già”. Le possibilità “Poi, che adesso magari loro ti dicono, facciamo così, invece di prendere tre trentenni, prendiamo tre ventiquattrenni, oppure due ventenni e un trentenne. Questa cosa ci può anche stare, ma non è che cambia […]

Leggi l’articolo completo Mercato Inter, rivoluzione in vista Il giornalista dice tutto, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG