I nerazzurri dovranno rinunciare ad un altro pezzo da novanta oltre al turco. In un contesto sportivo sempre più frenetico, l’Inter si trova a fronteggiare una nuova sfida, non soltanto sul campo di gioco, ma anche negli spogliatoi, dove deve fare i conti con i contrattempi legati alla salute dei propri giocatori. Una situazione imprevista ha costretto un big a una sosta forzata, aggiungendo così un ulteriore elemento di preoccupazione per la formazione nerazzurra in vista della trasferta di Verona. Moderato turnover In difesa, si preannuncia spazio per Bisseck affiancato da Acerbi e Bastoni, dovrebbe quindi partire dalla panchina Pavard. Per quanto riguarda le fasce, Darmian e Carlos Augusto sembrano pronti ad essere titolari. Nel cuore del campo, Asllani si troverà affiancato da Barella e Mkhitaryan, out, come detto nei giorni scorsi, Hakan Calhanoglu. Le scelte in attacco Stando alle previsioni, la coppia d’attacco per la partita di oggi pomeriggio […]

