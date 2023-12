Mercato Juve bloccato dall’indice di liquidità? La risposta di Gravina, presidente della FIGC, che ne ha parlato così

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha così parlato dell’ormai noto indice di liquidità, problema accostato anche al mercato Juve nelle ultime settimane. Le dichiarazioni riprese dalla Gazzetta dello Sport.

INDICE LIQUIDITA’ – «Abbiamo previsto il blocco totale del mercato per chi non rispetterà l’indice di liquidità e gli indicatori correttivi di indebitamento e di costo del lavoro allargato per le finestre di riferimento. Blocco del mercato pure per chi aderirà alla ristrutturazione del debito attraverso gli strumenti previsti dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza che permane anche per le due finestre di mercato successive all’omologa definitiva da parte del tribunale (vedi caso Reggina, ndr). Si comincia a entrare nell’ottica di un maggiore equilibrio tra valore della produzione e costo del lavoro. L’esigenza di messa sotto controllo dei costi non è più procrastinabile».

