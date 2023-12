Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato così dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE verso la Superlega

Javier Tebas, presidente della Liga, ha così risposto dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE sul caso Superlega.

LE PAROLE – «Già nel 2022 l’UEFA ha stabilito una procedura per autorizzare nuove competizioni a cui la Superlega può partecipare. Ciò che dice l’anticipazione che ci hanno letto è che devono esserci regole trasparenti, chiare, oggettive per l’approvazione delle competizioni. Non basta semplicemente disapprovare, ma dovrebbe esserci un assetto normativo oggettivo che richieda condizioni paragonabili a quelle dell’intero settore, ma che non sia lasciato alla discrezionalità dei vertici specifici della FIFA e della UEFA, perché ci si troverebbe in una situazione di abuso di potere dominante».

