Mercato Juve, i giovani non si muovono: la strategia dei bianconeri sui giocatori che hanno richieste per il prestito

Il mercato della Juve ruota intorno anche ai giovani che si sono messi in mostra nella passata stagione e che hanno attirato l’interesse di vari club. Come riferito da Sky Sport, però, al momento i bianconeri non hanno intenzione di privarsi di Miretti, Rovella o altri elementi in prestito.

La strategia attuale della Juve è chiara: prima di cedere i propri gioiellini vuole capire cosa succederà con gli altri giocatori in rosa (esuberi in uscita e big).

