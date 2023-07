Tonali: «Difficile dire addio al Milan, ma andava fatto. Lo scudetto…». Il centrocampista si presenta al Newcastle

Tonali si è presentato ufficialmente al Newcastle attraverso i canali del club bianconero di Premier League. Queste le parole del centrocampista sul Milan.

L’ADDIO AL MILAN – «Questa è stata una delle decisioni più difficili da quando sono calciatore. E’ stato difficile ma andava fatto, ed era arrivato il momento di farlo. Abbiamo deciso di intraprendere questa nuova strada. Decisione molto difficile, superata la quale inizierà un percorso in salita perché sarà difficile. Ma è un’occasione e qualcosa da provare»

LO SCUDETTO – «Un’annata fantastica. Ogni partita era come se fosse una finale. In ogni partita bisognava vincere per arrivare alla fine e mancavano circa 10 partite al traguardo. E’ stata una lotta bella, sportiva, che ci ha premiato per quanto fatto durante tutto il campionato».

