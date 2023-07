Montero: «Orgoglioso del rinnovo, daremo il massimo per la Juve». Le dichiarazioni dell’allenatore della Primavera

Montero ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito della Juventus sul rinnovo di contratto fino al 2024 come allenatore della Primavera.

MONTERO – «Sono molto orgoglioso di avere rinnovato il contratto con la Juventus per un altro anno. Ringrazio tutti i dirigenti che, ancora una volta, hanno dimostrato la loro fiducia nei miei confronti. Quello che mi sento di dire è che cercheremo di dare sempre il massimo e soprattutto i nostri primi obiettivi saranno quelli di far capire ai tanti giovani che inizieranno in questa annata il percorso in Primavera il valore di questa maglia e il senso di appartenenza a questo fantastico Club. Daremo tutti noi stessi per regalare ai nostri tifosi e anche a noi stessi delle grandi soddisfazioni. Ci vediamo presto».

