Brambilla: «Felice di continuare alla Juve, ho questi obiettivi». Le parole dell’allenatore della Next Gen dopo il rinnovo

Brambilla attraverso il sito ufficiale della Juventus ha commentato il rinnovo del contratto fino al 2024 come allenatore della Next Gen.

BRAMBILLA – «Sono contento, abbiamo sempre parlato di proseguire il rapporto e adesso la cosa diventa ufficiale. Sono felice di continuare questo percorso e questa mia avventura con la Juventus. Questo secondo anno penso di partire con conoscenze diverse, più avanti, perché conosco meglio il campionato di Serie C e anche i ragazzi, sia quelli che ho allenato la scorsa stagione, sia quelli che saliranno dalla Primavera. Gli obiettivi sono gli stessi dell’anno scorso: il primo è la crescita dei ragazzi dal punto di vista individuale e collettivo e di conseguenza deve arrivare il risultato dal punto di vista sportivo, provando a qualificarci ai play-off in modo tale che i ragazzi possano acquisire ancora più esperienza quando la posta in palio sale».

The post Brambilla: «Felice di continuare alla Juve, ho questi obiettivi» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG