Il giornalista Gianfranco Teotino, ospite a Calciomercato l’Originale su Sky Sport, ha commentato il possibile colpo Milinkovic Savic per la Juve. Queste le sue parole anche su Pogba.

TEOTINO – «Io vedrei bene Milinkovic Savic con Pogba. Vedo che il francese ha tanta voglia, ma comincia in maniera differenziata rispetto a compagni. Per la Juve un giocatore come Milinkovic Savic sarebbe ideale».

The post Teotino sicuro: «Milinkovic Savic è l’ideale per la Juve, lo vedo bene con Pogba» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG