Youri Tielemans, ex obiettivo del mercato Juve, si è sfogato per lo scarso minutaggio di questo inizio di stagione all’Aston Villa

Non è iniziata come previsto l’avventura di Youri Tielemans con la maglia dell’Aston Villa. L’ex obiettivo del mercato Juve, che ha lasciato il Leicester per trasferirsi alla corte di Emery, si è sfogato a DH per i soli 206′ collezionati da inizio anno.

PAROLE – «Ho detto a Emery che ero venuto all’Aston Villa per giocare. Mi capisce, ma al momento preferisce giocare con i due centrocampisti della scorsa stagione. Mi ha detto che presto ci saranno un susseguirsi di partite e avrò più spazio per giocare».

