Caso estorsione Pogba: non è certa la presenza di Paul il 15 settembre. I dettagli legati alla situazione del centrocampista della Juve

Paul e Matthias Pogba sono stati convocati presso il tribunale di Parigi il prossimo 15 settembre. È stata fissata la data dell’udienza per le accuse di tentata estorsione e associazione a delinquere nei confronti del fratello del centrocampista della Juventus.

Come riferito dal Corriere dello Sport, non sarebbe certa la presenza di Paul in vista dell’udienza. Il francese potrebbe disertare l’appuntamento, nonostante quest’ultimo sarebbe considerato molto importante dai giudici per stabilire le eventuali colpe della vicenda.

