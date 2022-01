Mercato Juventus, occhi su Azmoun

Il terribile infortunio occorso a Federico Chiesa cambia i piani della Juventus sul mercato. Si cerca un calciatore dalle caratteristiche particolari, con doti offensive.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus starebbe cercando un giocatore con caratteristiche diverse da Chiesa e per questo motivo è stato fatto un sondaggio per Azmoun (Zenit S. Pietroburgo). I bianconeri vorrebbero intavolare la trattativa in prestito.

Nei giorni scorsi, invece, l’Arsenal sarebbe tornato alla carica per Arthur ma adesso il brasiliano è tornato ad essere centrale nel progetto della Juventus. I bianconeri avevano tentato di fare uno scambio tra il brasiliano e Bruno Guimaraes. Per giugno resta calda la pista che porta a Gianluca Scamacca del Sassuolo (che piace anche all’Inter). Con la possibile uscita di Morata, la Juventus avrà necessità di un’altra bocca da fuoco.