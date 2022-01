Mercato, Kulusevski e il Milan: piovono conferme

C’è da registrare il primo contatto tra l’agente di Kulusevski e il Milan. Un colpo che col passare delle ore assume contorni sempre più definiti. Come riportato dalla redazione di Calciomercato.com, la Juve vuole cedere lo svedese e gli ottimi rapporti tra i due club favoriscono le negoziazioni.

Con l’arrivo di Dusan Vlahovic, lo spazio per il calciatore ex Parma si riduce ulteriormente. Il Milan pensa a questa grande occasione di mercato e punta a strappare il giocatore in prestito per 18 mesi. Una soluzione gradita ai bianconeri, che potrebbero monitorare così i progressi del calciatore per una futura vendita a titolo definitivo. Le parti in causa hanno rotto il ghiaccio e ora il tempo stringe. La porta del calciomercato chiuderà tra soli tre giorni. Il Milan tenta il colpo Kulusevski.