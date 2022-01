Carnevali: “Scamacca e Frattesi restano? Ci sono delle richieste”

Sono i due uomini copertina del Sassuolo. Scamacca e Frattesi animano queste ultime ore di calciomercato. A margine dell’Assemblea di Lega di Serie A si è espresso in merito ai due calciatori l’ad del Sassuolo Carnevali. Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.

Su Frattesi e Scamacca vi sono dubbi sulla permanenza al Sassuolo a gennaio? Ecco la risposta del dirigente del club emiliano: “Per il momento no, però manca ancora qualche giorno. Vediamo un attimo, sicuramente abbiamo un po’ di richieste. La nostra intenzione è quella di trattenerli ancora e poi se ne parlerà più avanti”. Sembra che il Sassuolo abbia ricevuto richieste per Scamacca già a gennaio. “Non solo per lui, anche per altri per fortuna”. Si parla di club italiani? “Sì, ma poco. In Italia possibilità di fare investimenti non ce ne sono tante, per fortuna c’è anche il mercato estero”.