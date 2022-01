Ufficiale, Pellegri lascia il Milan

Sei spezzoni di partita e nessun gol: è questo il magro bottino di Pietro Pellegri con la maglia del Milan. Il ragazzo proveniente dal Monaco non ha inciso. Arriva il comunicato ufficiale dell’AC Milan, che ringrazia il calciatore prima del ritorno al Monaco: “AC Milan comunica di aver definito con l’AS Monaco la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Pietro Pellegri. Il Club ringrazia Pietro per l’impegno profuso e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”.

Un matrimonio finito presto. Per Pellegri però all’orizzonte c’è il Torino di Juric, alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo. Per l’attaccante quindi una nuova avventura in prestito per convincere l’ambiente granata e ritrovare quella continuità di gol e rendimento andata smarrita nelle ultime stagioni.