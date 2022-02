Mercato, la Sampdoria abbraccia Giovinco

La Sampdoria, dopo l’infortunio di Manolo Gabbiadini, sceglie Sebastian Giovinco per ripartire. L’ex calciatore del Toronto FC sta per iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Sampdoria. Come riportato da Tuttomercatoweb, dopo le visite mediche sostenute in mattinata, l’attaccante classe ’87 da pochi minuti è arrivato in sede per la firma sul contratto.

L’attaccante torna in Serie A dopo le esperienze con le maglie di Juventus, Empoli, Parma, Toronto FC e Al-Hilal. Nella sua carriera l’attaccante ha vinto due campionati italiani (2013 e 2014), due Supercoppe italiane (2012 e 2013) e un campionato di Serie B (2007) con la maglia bianconera. Un titolo MLS (2017) e tre Canadian Championship (2016, 2017 e 2018) con il Toronto FC. Un vero e proprio poliglotta del pallone. Un calciatore che può dare ancora tanto alla Sampdoria e al calcio italiano.