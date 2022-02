Mercato Inter, sempre più Bremer

L’Inter sta già lavorando alle operazioni di mercato della prossima stagione e ha in mente le strategie per la difesa del futuro. Come confermato da Calciomercato.com, il dopo de Vrij potrebbe avere la fisicità del difensore del Torino Bremer. Il brasiliano, che ha appena esteso il suo contratto con i granata fino al 2024, è l’obiettivo numero uno di Marotta e Ausilio.

L’Inter ha individuato nel forte centrale granata quelle doti di leadership ideali per il dopo de Vrij. L’olandese sta valutando l’addio (piace in Premier League) e i nerazzurri hanno bisogno di un calciatore già pronto a guidare il reparto assieme a Bastoni e Skriniar. Marotta e Ausilio hanno già allacciato i contatti con l’entourage del giocatore e lavoreranno sotto traccia nei prossimi mesi per accaparrarselo. Il Torino valuta il calciatore 25 milioni di euro.