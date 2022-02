Sampdoria, Bereszynski rinnova: “Ho la Samp nel cuore”

Il terzino destro Bartosz Bereszynski ha rinnovato il suo contratto con la Sampdoria fino al 2025; il polacco manifesta tutta la sua felicità ai canali ufficiali del club:. “Sono contento e credo di aver meritato questo riconoscimento: non parlo molto, preferisco ripagare sul campo la fiducia che è stata riposta in me. Genova e la Samp sono nel mio cuore: sono arrivato ragazzo, adesso ho due figli e le cose più belle della mia vita sono accadute qui. Quando sono arrivato non è stato facile, per fortuna ho trovato qui il mio connazionale Linetty che mi ha aiutato con la lingua”.

“L’esordio in Coppa Italia a Roma fu molto complicato, meglio andò pochi giorni dopo in campionato sempre con i giallorossi davanti al nostro pubblico. Ho tanti momenti belli impressi nella mente: le vittorie con grandi squadre come Juventus e Napoli ma i successi nei derby sono speciali e il gol al Cagliari è stato sicuramente una soddisfazione personale. Spero di farne presto un altro, magari davanti a tutti i nostri tifosi”.