Mercato Milan, ecco le alternative a Scamacca e Morata: i nomi. Lukaku non è una questione chiusa, ma c’è un altro centravanti

Il Milan per il suo numero 9 ha fissato due priorità. Sono Gianluca Scamacca del West Ham e Alvaro Morata dell’Atletico Madrid. I rossoneri, però, hanno già in riservo delle alternative.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi Lukaku non è da escludere. Così come quella di Jonathan David, giocatore del Lilla in Ligue 1. Costa tanto, ma al Milan piace da tanto.

The post Mercato Milan, ecco le alternative a Scamacca e Morata: i nomi appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG