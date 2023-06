Onana, lo United ci prova per il portiere camerunese: approccio dei Red Devils con l’Inter entro fine settimana

Lo United ha capito che in questo momento il Chelsea non è caldo su Onana e che quindi avrà strada sgombra quando deciderà di affondare. Senza De Gea in rosa, però, l’offerta per l’Inter sarebbe inevitabilmente più alta, diciamo intorno ai 40 milioni di euro più bonus. Non abbastanza per strappare subito il sì di viale della Liberazione dove il camerunese è valutato tra i 50 e i 60 milioni.

L’idea dello United è quella di provare un approccio con l’Inter già entro questo fine settimana o al massimo all’inizio della prossima perché la vicenda del portiere è considerata da Ten Hag prioritaria. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Onana, lo United ci prova: approccio con l’Inter entro fine settimana. I dettagli proviene da Inter News 24.

