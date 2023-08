Tra i nomi accostati sul mercato al Milan c’è quello di Facundo Gonzalez. Il difensore non sarà rossonero, ecco dove giocherà

Niente Facundo Gonzalez per il Milan. Il difensore accostato sul mercato anche ai rossoneri giocherà in Italia ma non con i rossoneri.

Come riportato da Sky Sport, oggi Sampdoria e Juventus chiuderanno l’affare per il trasferimento del difensore uruguaiano. Il classe 2003 si trasferisce in Serie B, alla corte della Samp di Pirlo, attraverso la formula del prestito.

