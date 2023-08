Ieri il Milan Femminile ha vinto l’amichevole contro il Parma. Durante il match però è uscita per infortunio la neo rossonere Piga

Una nota positiva e una stonata per il Milan Femminile. Ieri è arrivata la vittoria in amichevole contro il Parma, ma allo stesso tempo le rossonere hanno perso per infortunio la neo arrivata Piga.

La rossonera è uscita anzitempo e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

MN24- Infortunio Piga: le condizioni della rossonera

