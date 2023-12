Mercato Milan: Furlani potrebbe puntare questo attaccante del Bayern! Le ULTIME verso gennaio

Clamoroso nome dalla Germania per quanto riguarda il mercato Milan.

Secondo quanto riportato da Christian Falk i rossoneri potrebbero mettere nel mirino Thomas Muller, attaccante in scadenza con il Bayern Monaco nel 2024. Molti club potrebbero puntare il tedesco come parametro zero nella prossima sessione estiva e oltre ai rossoneri potrebbero esserci anche l’Inter e la Juventus.

