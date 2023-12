Alexis Sanchez può dire addio all’Inter già a gennaio? Interesse dall’Arabia Saudita per il cileno, lo scenario per il calciomercato

Un clamoroso retroscena del calciomercato Inter potrebbe vedere Alexis Sanchez lasciare i nerazzurri già nella prossima sessione di mercato invernale. L’attaccante cileno ha alcune richieste in Arabia Saudita.

A riferirlo è Calciomercato.com, che spiega come i nerazzurri avrebbero già le idee chiare su come agire in caso di addio dell’ex Udinese, Barcellona ed Arsenal. Si andrebbe con decisione su Mehdi Taremi (con il quale è stata quasi trovata l’intesa per l’arrivo a giugno a parametro zero), cercando di convincere il Porto ad anticipare il trasferimento dell’iraniano.

