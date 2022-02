Mercato Milan: Icardi opzione possibile

Secondo quanto riportato Calciomercato.com, Mauro Icardi ha deciso di lasciare il Paris Saint-Germain al termine della stagione. Stando all’indiscrezione, il centravanti argentino gradirebbe un ritorno in Serie A: i club italiani potrebbero sfruttare le agevolazioni del decreto crescita per il suo ingaggio, ma chi potrebbe essere interessato a lui?

Di sicuro non l’Inter, dopo la rottura passata. Da escludere anche la Juventus, che ha speso tantissimo per un giovane bomber come Dusan Vlahovic. Roma e Napoli, invece, sono a posta avendo in rosa due ottimi attaccanti come Abraham e Osimhen. A conti fatti resta soltanto il Milan. L’eventuale destinazione rossonera sarebbe ampiamente gradita a Icardi, il quale non ha mai nascosto la sua voglia di tornare a Milano insieme alla sua famiglia.