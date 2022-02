Bremer, adesso è corsa a tre: ci sono Inter, Milan e Juve

Si accende la corsa al difensore del Torino, Gleison Bremer. Come riporta il quotidiano Tuttosport, la Juventus è alla ricerca di un difensore e sta monitorando con particolare attenzione il 24enne brasiliano, il quale ha rinnovato da poco il suo contratto con il club granata.

I bianconeri, dunque, si aggiungono alla corsa a Bremer. Stando a quanto riferito sempre dal giornale torinese, radiomercato sussurra che il Toro non mollerebbe il suo pilastro per meno di 30 milioni di euro, cifra importante ma che non spaventa né l’Inter – attualmente i nerazzurri sono in pole – né la Juve né tantomeno il Milan, altro club interessato al centrale in forza alla squadra di Juric. Il Napoli e le società estere, invece, sono al momento più defilati.