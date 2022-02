Rinnovo Brozovic, il ritardo è una questione di bonus

L’annuncio non è ancora arrivato e le voci da Barcellona farebbero preoccupare chiunque. Marcelo Brozovic non ha ancora firmato il rinnovo di contratto con l’Inter ma non si tratterebbe di un vero e proprio allarme. Secondo le indiscrezioni raccolte da FcInterNews, il calciatore sta discutendo di alcuni bonus con la società. Traguardi che vorrebbe arrivassero più facilmente (e velocemente) rispetto alle condizioni fissate dal club.

Dettagli che non dovrebbero mettere in discussione una trattativa impostata da tempo. Il quadriennale a 6 milioni più bonus che ha in mano Brozovic è molto vicino a quelle che erano le sue richieste. È vero, il Barcellona ha approcciato il calciatore ma la sua priorità era e resta l’Inter. Insomma, questione di tempo e si arriverà finalmente a un lieto fine che ricaricherà di energie positive tutto il popolo interista.