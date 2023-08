Mercato Milan: il Sassuolo ha fatto questa richiesta per Berardi. ULTIME novità legate al futuro dell’attaccante

Come riferito da Sky Sport, l’interesse della Juve per Domenico Berardi è reale. Il Sassuolo, però, non apre alla possibilità di inserire contropartite tecniche.

I bianconeri avevano offerto Soulé e Iling nell’operazione per l’ex obiettivo del mercato Milan ma hanno trovato il muro dei neroverdi. Operazione complicata al momento.

