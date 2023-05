Mercato Milan: in quattro con le valigie. Lasceranno il club in estate, ecco tutti i dettagli e i nomi dei giocatori

La Gazzetta dello Sport ha posato la sua lente d’ingrandimento in chiave mercato Milan, soffermandosi su quei calciatori che in estate lasceranno il club rossonero. Sono in quattro, in tal senso, i sicuri partenti.

Ciprian Tatarusanu, Antonio Mirante, Sergiño Dest e Tiémoué Bakayoko, infatti, divideranno le loro strade con il Milan.

The post Mercato Milan: in quattro con le valigie. Lasceranno il club in estate appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG