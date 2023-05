Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha ricordato così la finale di Champions League persa con il Milan

A Prime Video, Carlo Ancelotti ha ricordato la finale Milan-Liverpool persa ad Istanbul. Le parole del tecnico del Real Madrid.

MILAN-LIVERPOOL – «Istanbul per me è l’unica finale persa e rimane un ricordo non tanto vivo. Certo, a ritornarci sarebbe bello. L’ho rivista tante volte. Abbiamo giocato molto bene. Sarebbe stata la miglior finale giocata da una mia squadra in una finale di Champions».

L’INTERVISTA COMPLETA DI ANCELOTTI A PRIME

