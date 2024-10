Il mercato invernale sembra esser lontano, ma così tanto non è: la dirigenza rossonera sarebbe al lavoro per un giovane centrocampista.

Dopo la sofferta vittoria in campionato contro l’Udinese, per il Milan di Fonseca è tempo di cimentarsi nella prossima e delicata sfida in Champions League, domani sera contro il Brugge. Una gara ancora più fondamentale per Paulo Fonseca che deve rifarsi dopo le due debacle contro Liverpool e Leverkusen. Il tecnico lusitano, confermato dai vertici societari, è comunque avvolto dallo scetticismo dei tifosi e della stampa, praticamente da quando è arrivato in rossonero. E’ un Milan che ha cambiato molto dal punto di vista tattico, ma che non sembra però aver ancora trovato la sua identità definitiva dopo una campagna acquisti generosa e che ha rivoluzionato ancora una volta il gruppo rossonero.

Da Fofana a Morata e Abraham passando per Emerson Royal e Pavlovic. Dal campo al calciomercato il passo è breve e la dirigenza di Via Aldo Rossi si sta già concretamente attivando per apportare novità importanti alla rosa di mister Fonseca. Secondo alcune fonti, i rossoneri sarebbero sulle tracce di un giovane centrocampista italiano, in questa stagione in netta rampa di lancio.

Il pericolo liste: che cosa vuol dire

Il Milan ha deciso, per le prossime sessioni di calciomercato, di tenere un po’ più conto della questione liste. Generalmente i rossoneri non sono avvezzi a comprare giocatori italiani da squadre italiane. Il management, del club di Via Aldo Rossi, infatti, ritiene che siano pochi quelli di qualità e che, quando ci sono, vengon pompati e troppo valutati dal loro club di appartenenza. Ma per le liste della Serie A, comunque, ne serve un buon numero e, dunque, i rossoneri (che comunque hanno intenzione di crearsi i talenti italiani in casa con il Milan

Futuro) si muoveranno anche in questo senso in vista della sessione di mercato invernale.

Casa Milan

Sulle tracce di Matteo Prati: la novità

Così, lanciata da ‘MilanLive.it, questa l’ultima novità che vede il Milan sulle tracce di Matteo Prati. Classe 2003, scoperto da Daniele De Rossi con la maglia della Spal, il giovane nativo di Ravenna è oggi titolare nella fila del Cagliari di Davide Nicola, in Serie A. Mediano di 185 centimetri, abbina qualità e quantità e potrebbe fare al caso del Diavolo del futuro. La valutazione, oggi, è sui 10 milioni di euro. Ma a fine stagione potrebbe anche raddoppiare.

Sarebbe, comunque, nei parametri economici del Milan che, investendo su di lui, si porterebbe a casa un elemento di assoluto talento e dal roseo futuro italiano.

