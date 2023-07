Mercato Milan: Origi e Rebic rovinano i piani per l’attacco? Cosa sta succedendo per quanto riguarda il futuro dei due attaccanti

Il mercato Milan vuole regalare a Stefano Pioli un nuovo attaccante, con i rossoneri che monitorano diverse piste per rinforzare il proprio reparto avanzato.

Come riferito da Luca Maninetti, però, finché la dirigenza non trova un accordo per la cessione di uno tra Origi e Rebic, ecco che non riuscirà a chiudere per la punta in tempi brevi.

The post Mercato Milan: Origi e Rebic rovinano i piani per l’attacco? Cosa sta succedendo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG