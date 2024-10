Corteggiato da tutti, anche dal Milan, il giovane centrocampista è ora nella lista delle big europee e mondiali.

In questo inizio di stagione di Serie A ci sono già le prime sorprese. Il cammino dell’Udinese, prossimo avversario del Milan sabato sera, è fra i più interessanti, così come quello dell’Empoli, squadra che ha già raccolto 10 punti e che si candida quindi a una salvezza molto tranquilla. Fra i giocatori emergenti c’è Devis Vasquez, il portiere preso dal Milan in prestito con diritto di riscatto. Invece, le note liete in casa Milan in questo inizio di stagione non sono molte. Sia i nuovi acquisti che i giocatori da tempo in rosa sembrano essere regrediti ed il passaggio da Pioli a Fonseca non sembra aver funzionato.

Almeno per la maggior parte dei giocatori in rosa e il club sta valutando cosa fare nei prossimi giorni. Il mercato rossonero è sempre pieno di idee e progetti, con la società intenta a voler migliorare sempre la rosa del Milan. In questi primi mesi abbiamo visto tutti i problemi di filtro a centrocampo, con pochi giocatori funzionali finora al modulo tattico di Fonseca. Il vero rinforzo infatti, potrebbe arrivare proprio in questa zona di campo.

Dirigenza al lavoro, intanto a Milanello si rivede anche Ibra

Con il ritorno dei nazionali e la preparazione per la sfida contro l’Udinese, Ibrahimovic sarà nuovamente chiamato a farsi sentire ed è atteso a Milanello. Nei giorni scorsi a Carnago si è visto il direttore dell’area tecnica Geoffrey Moncada. Dopo due sconfitte consecutive, contro il Leverkusen in Champions e la Fiorentina in campionato, il Milan ha bisogno di ritrovare fiducia e continuità. Ibrahimovic, con il suo carattere competitivo, sarà fondamentale per motivare la squadra, come ha fatto in passato prima di sfide cruciali. Il Milan non può permettersi ulteriori passi falsi (e non può permetterseli Paulo Fonseca, nuovamente a rischio esonero), soprattutto in ottica campionato, con il Napoli capolista a cinque punti di distanza.

Zlatan Ibrahimović

Ricci, il Real Madrid vuole anticipare Milan e Manchester City

Il Milan segue Ricci da tempo, ma ora rischia di restare in secondo piano per il centrocampista centrale. Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, sul calciatore, oltre al Manchester City di Pep Guardiola che lo vorrebbe già a gennaio, c’è anche il Real Madrid, che non ha alcuna intenzione di arrendersi. Gli scout dei Blancos lo seguono da ben tre anni e il ragazzo piace non poco ad Ancelotti, che saprebbe valorizzarlo nel tessuto di gioco delle Merengues. Il vantaggio per il Torino è che, in questo caso, Ricci potrebbe finire la stagione in Piemonte. Con questa concorrenza, è sempre più difficile spuntarla per il Milan.

