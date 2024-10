Un avvio di campionato da urlo per Christian Pulisic, che in questi primi due mesi di stagione sta trascinando il Milan.

L’esterno americano è ormai diventato, già da diverso tempo un vero e proprio idolo della tifoseria milanista. L’ex Chelsea è arrivato in Italia nella passata stagione è stato l’anno scorso uno dei punti di forza per il Milan di Pioli in Serie A e in Europa. Talento, velocità e tanta qualità. Il ragazzo ha sempre dimostrato di essere un top player, senza dubbio, ma diversi infortuni nel corso della sua carriera l’hanno fermato più volte, negandogli la possibilità di mettere in luce tutto il suo valore.

La rinascita al Milan un nuovo inizio, il calore con i tifosi rossoneri amore a prima vista. Un rapporto con il popolo di club che, come raccontato proprio da lui nell’evento di ieri sera, non ha mai saputo vivere in altri paesi. Innamorato del Milan e dell’Italia, così Chris è diventato un idolo dei milanisti.

E’ nato un amore

Come detto in precedenza è vero amore tra l’americano e il popolo rossonero, non solo per i tanti gol segnati fin qui ma anche per tutto l’impegno che Pulisic mette in ogni partita, sudando sempre per la causa rossonera. Un altro episodio che testimonia questa tesi, è il fatto che i tifosi del Milan abbiano votato sui canali social del club, il gol più bello del mese di settembre. Quindi? La rete di Pulisic contro l’Inter è stata scelta come più bella e importante di tutto il mese di settembre, una serpentina incredibile che è stata fondamentale per la vittoria rossonera, grazie anche a Gabbia ovviamente, un altro eroe del Derby.

Christian Pulisic

I numeri di Chris finora

In doppia cifra nella passata stagione, già a quota 6 gol e 2 assist oggi. Pulisic è un giocatore diverso, è differente dalla massa. Quanta classe per l’ex Chelsea! Capace di svoltare una partita con uno scatto, un dribbling, una serpentina tra più giocatori. Il numero 11 rossonero inoltre, rappresenta un simbolo per il nuovo Milan di Fonseca, con il modulo del portoghese capace di aver messo in mostra tutte le qualità dell’esterno classe 1998. Chris può segnare in ogni modo e se l’anno scorso l’unico piccolo difetto poteva esser attribuito a una mancanza di reti nei big match, quest’anno dopo il meraviglioso gol segnato contro l’Inter c’è solo da fare silenzio e ammirare tutta la sua forza.

