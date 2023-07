Mercato Milan, sfida con il Newcastle per un vecchio obiettivo! Accostato già ai rossoneri, l’Eintracht Francoforte fissa il prezzo

Secondo quanto riferito da BILD, il Milan avrebbe messo gli occhi su un nuovo centrocampista offensivo. Si tratta di Jesper Lindstrøm, giocatore dell’Eintrach Francoforte.

I rossoneri non sono gli unici interessati. Anche il Newcastle, acquirente di Sandro Tonali, è in corsa per il giocatore. L’Eintracht chiede una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro per vendere il giocatore, il cui contratto scade a giugno 2026.

The post Mercato Milan, sfida con il Newcastle per un vecchio obiettivo! appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG