Il Milan tenta lo sgarbo di mercato sull’Inter. La società di via Aldo Rossi vuole provare il colpaccio e fare un piccolo torto ai nerazzurri. Ancora poche gare in giro per il mondo, per poi fare ritorno alla base. Nei prossimi due giorni i calciatori del Milan affronteranno l’ultimo impegno nelle rispettive Nazionali prima di tornare a Milanello per riprendere il lavoro con Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese si augura di riavere tutti a disposizione e in un buono stato di forma. La notizia del rientro in Italia di Christian Pulisic dagli Stati Uniti è una manna dal cielo per l’ambiente rossonero. Sabato sera, calcio d’inizio alle 18.00, bisogna tornare a correre e a vincere per lasciare alle spalle la doppia delusione con Bayer Leverkusen e Fiorentina. L’Udinese, attualmente a due punti sopra i rossoneri, è il primo avversario ostico in un ciclo di partite che possono già indirizzare la stagione, anche per lo stesso Fonseca. Il Diavolo deve già […]

