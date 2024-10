Rafa Leao sabato sera ha brillato in nazionale come non gli succedeva da tempo. È ora di rivederlo così anche in rossonero.. Nel mondo del calcio, le prestazioni internazionali spesso servono da catalizzatore per i giocatori, scatenando una rinascita che si riflette nelle loro apparizioni in campionato. Questa sembra essere la prospettiva che attende Rafael Leao del Milan, dopo la sua esibizione decisiva nella vittoria del Portogallo contro la Polonia in Nations League. Il contributo offensivo di Leao, caratterizzato da una mescolanza di velocità, forza e abilità tecniche, non solo ha illuminato il match ma ha anche diretto i riflettori su di lui, alimentando le speranze per una svolta nella sua stagione con il rossonero. L’incanto di Leao in maglia nazionale Rafael Leao ha preso per mano il Portogallo nella sfida contro la Polonia, terminata 3-1 a favore dei lusitani, con una prestazione che ha fatto scorgere tutto il suo […]

