La squadra di Fonseca non sembra essere in sintonia. Ecco perchè la dirigenza vuole intervenire sul mercato invernale. Il morale in casa Milan è davvero basso, e dopo la sconfitta di Firenze la squadra sembra aver perso, nuovamente il proprio entusiasmo. Dopo le tre vittorie di fila in campionato, striscia maturata dai successi contro Venezia, Inter e Lecce, la squadra di mister Paulo Fonseca nello scorso weekend di Serie A è tornata a fare i conti con l’amaro della sconfitta. I rossoneri hanno ceduto il passo alla Fiorentina di Palladino, cadendo allo stadio Artemio Franchi per 2-1. Ko che ha dato seguito alla sconfitta rimediata in Champions per mano del Leverkusen. La battuta d’arresto sul campo della Viola, ha confermato il rendimento altamente del Milan in questa prima parte di stagione. Paulo Fonseca sta facendo fatica a trovare una quadra sia tattica che gerarchica della squadra. Il gruppo inoltre, non sembra mai esser in […]

